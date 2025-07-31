Российские хакеры «ударят» по ЕС и Украине? Ответ на кибератаки, детали

Российские хакеры анонсировали скорый ответ на кибератаки на гражданскую инфраструктуру РФ. Какие детали об этом известны, что станет первой целью «удара», ЕС и Украина пострадают?

Что известно об ответе российских хакеров на кибератаки

Российские хакеры из KillNet уже подготовили «удар возмездия» за кибератаки 29 и 30 июля, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, они обещают устроить коллапсы на транспорте и производствах, провести отключения интернета и другие диверсии. Первой целью, как утверждается, станет Франция.

Хакерская группировка создала беспрецедентное сетевое оружие, которое представляет намного большую угрозу, чем «вымогатели» и «дудосеры», пишет канал.

«Никогда деструктивные действия не были ласковы к своим жертвам. Только зло способно остановить зло. Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру: мы атакуем — вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас как оппонентов: на старте масштабные кибероперации против Европы и Украины», — говорится в распространенном каналом видеообращении хакеров.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, российские хакеры способны нанести серьезный ущерб Европе.

«В РФ с хакерами все в порядке. У нас такие ребята в этой области — они настолько грамотные, что могут завалить Украину и всю Европу. У них тоже летать все перестанет. Они могут нанести гораздо более серьезный вред, чем оружие. Не дай бог, потому что у них и так там проблемы с поездами, авиацией. Лучше этого не делать. Что хочется сказать тем, кто начал все эти хакерские атаки. Понятно, что они частично идут с Украины, где-то подкупают кого-то. Но посеешь ветер — пожнешь бурю. Это должны понимать», — заявил парламентарий.

В Сети с одобрением расценили анонс грядущей атаки.

«Зря вы это затеяли, ждите ответ. Французам пора готовиться жить без самолетов, поездов и безналичной оплаты. Украинцам тоже придется затянуть пояски», — пишет один из комментаторов.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие кибератаки были на российские компании

Серия хакерских атак на российские компании началась 14 июля, когда алкомаркеты «Винлаб» приостановили работу по всей России. Злоумышленники хотели получить деньги за восстановление данных, но компания отказалась.

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, что привело к задержкам и отменам вылетов из Москвы и обратно. В Генпрокуратуре РФ заявили, что причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность на себя взяли группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

29 июля произошел сбой в работе сети аптек «Столички» и «Неофарм». По данным в Сети, их взломали. Врачи столичной сети клиник «Семейный доктор» также заявили о хакерской атаке на внутреннюю систему медучреждения.

Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке 30 июля. По данным представителей компании, к ней причастна группа IT ARMY of UKRAINE.

«Наша сеть снова подвержена атаке от группы IT ARMY of UKRAINE. На текущий момент к защите нашей сети подключились коллеги из магистрального провайдера GlobalNet и подразделение Роскомнадзора Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). Мы активно фильтруем весь входящий трафик и блокируем все вредоносные ресурсы. Услуги предоставляются, но некоторые ресурсы могут быть недоступны в связи с фильтрацией трафика», — говорится в сообщении.

Также 30 июля хакеры атаковали сеть дискаунтеров «Доброцен», работу приостановили все офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Тогда же наблюдался сбой в работе сервиса умных онлайн-касс «Эвотор».

СМИ сообщили, что одним из украинских хакеров, которые атаковали российские компании, был 39-летний Денис Рогатин. Как утверждается, члена группы Silent Crow вычислили хакеры из ITRUSSIA, KillNet и PalachPro. Известно, что Рогатин родился во Львове, в 2009 году окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

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