Атака хакеров на провайдера AirNet: что известно, когда восстановят работу

Сегодня, 30 июля, хакерской атаке подверглись интернет-провайдер AirNet и сеть дискаунтеров «Доброцен», также сбои наблюдаются в работе сервиса умных онлайн-касс «Эвотор» и сайта магазина «ВкусВилл». Что об этом известно, когда будет восстановлена их работа?

Что известно о хакерской атаке на интернет-провайдера AirNet

Один из крупнейших интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet 30 июля подвергся хакерской атаке. По данным представителей компании, к ней причастна группа IT ARMY of UKRAINE.

«Наша сеть снова подвержена атаке от группы IT ARMY of UKRAINE. На текущий момент к защите нашей сети подключились коллеги из магистрального провайдера GlobalNet и подразделение Роскомнадзора Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). Мы активно фильтруем весь входящий трафик и блокируем все вредоносные ресурсы. Услуги предоставляются, но некоторые ресурсы могут быть недоступны в связи с фильтрацией трафика», — говорится в сообщении.

Сроки полного восстановления работы неизвестны. По данным Telegram-канала SHOT, в настоящий момент серверы провайдера полностью отключены.

«Сейчас у клиентов не работают домашний интернет и связь. Серверы провайдера полностью отключены, у сотрудников компании нет к ним доступа, а также они не могут воспользоваться своими рабочими компьютерами. Не работает и сайт провайдера — при попытке зайти на него у пользователей высвечивается ошибка», — пишет SHOT.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие еще компании были атакованы хакерами

Хакеры 30 июля также атаковали сеть дискаунтеров «Доброцен», работу приостановили все офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сервер и официальный сайт легли, а распределительные центры не работают со вчерашнего дня. Компьютеры либо не включаются, либо висят на вечном обновлении ПО. Работники склада не могут принимать и отгружать товары по магазинам, но сами кассы в них работают. Кибератаку связывают с тем, что у сети есть точки в ДНР, ЛНР и Крыму», — отметил источник.

Сбои 30 июля также наблюдаются в работе сервиса умных онлайн-касс «Эвотор», пишет SHOT. О причинах не сообщалось.

«Большая часть жалоб связана со сбоями в работе сайта, приложения и личного кабинета. Нарушения работы наблюдаются в Москве и области, Башкирии, Санкт-Петербурге и Владимирской области. Пользователи также жалуются на то, что у них не работают умные кассы, из-за чего невозможно провести оплату товаров», — сообщили авторы канала.

На сайте и в приложении магазина «ВкусВилл» также наблюдается сбой: невозможно оформить заказ. Однако представители компании заявили, что причина во внутренней технической проблеме, а не кибератаке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакерским атакам ранее также подверглись компания «Аэрофлот», алкомаркеты «ВинЛаб», аптеки «Столичка» и «Неофарм» и сеть клиник «Семейный доктор». По мнению политолога Сергея Маркова, за взломами стоят спецслужбы Украины или какой-то из стран НАТО.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Рубль ждет падение? Курс сегодня, 30 июля, что с долларом, евро и юанем

Задержка поездов в России сегодня, 30 июля: в каких регионах, что у Ростова