Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Сегодня, 30 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском и Приморском краях и в других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», T2 и Yota. Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в России не работает мобильный интернет 30 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 30 июля, жалобы на нестабильную работу мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota жалуются, что не могут воспользоваться онлайн-услугами: на смартфонах не прогружаются приложения банков, не открываются мессенджеры и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 30 июля поступило от пользователей МТС. Порядка 27% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 7% — на Красноярский край, 6% — на Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодарский край, 5% — на Ставрополье, Московскую и Иркутскую области, 4% — на Новосибирскую и Самарскую области, 3% — на Чеченскую Республику, Башкирию, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Ростовскую и Саратовскую области, 2% — на Марий Эл, Удмуртию, Оренбургскую и Свердловскую области.

Абоненты «МегаФона», T2, «Билайна» и Yota также сообщают, что у них периодически пропадает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

«Уже не сосчитать, какие сутки пошли в Красноярском крае без интернета. Вчера сеть появилась на пару часов и вновь все заглохло!»;

«Ставропольский край второй день без мобильного интернета. Нет связи от слова совсем»;

«В Московской области интернет регулярно пропадает на смартфоне или его скорость снижается настолько, что не открывается ни одно приложение»;

«В Пензе мобильный интернет упал на „МегаФоне“, „Билайте“ и МТС», — пишут пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему в регионах не работает мобильный интернет 30 июля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и являются полностью оправданными.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что мобильный интернет в регионе ограничен из-за усиления мер безопасности.

«Это [временные ограничения работы мобильного интернета] связано с необходимостью усиления мер безопасности на определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз. Как вы знаете, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — заявил глава региона.

Временное ограничение и замедление мобильного интернета в Свердловской области также ввели для усиления безопасности, уточнила антитеррористическая комиссия региона.

В управлении пресс-службы и информполитики губернатора Ставрополья заявили, что мобильный интернет будут замедлять в регионе при угрозе атаки беспилотников.

«Для совершенствования защиты региона от БПЛА принято решение о замедлении мобильного интернета в крае при беспилотной опасности. При поступлении сигнала „Беспилотная опасность“ все операторы мобильной связи должны замедлить скорость подключения к интернету на территории региона. Снятие ограничений — после получения сигнала „Отбой беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.

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