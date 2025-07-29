Почему отключают мобильный интернет в РФ: заявления властей, мнения людей

В разных регионах России все чаще из-за угрозы атак беспилотников ограничивают работу мобильного интернета. Власти сообщают, что это происходит из-за усиления мер безопасности, однако люди никак не смирятся с такими проблемами. Как подобные отключения повлияли на жизнь граждан и могут ли отключить мобильный интернет навсегда — в материале NEWS.ru.

Зачем отключают мобильный интернет в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. По его словам, ВСУ регулярно пытаются совершать налеты с помощью БПЛА на российские территории, используя для управления дронами мобильный интернет.

«Есть возможности для работы РЭБ, но иногда есть глухие зоны, где РЭБ не работает или ПВО наша сконцентрирована ближе к жилым массивам, городам. Есть территории, где мобильная связь работает, но там не работает, например, система радиоэлектронной борьбы. Поэтому на такие периоды, когда есть информация, что начинается атака дронов, в ряде регионов корректируют работу в том числе и мобильного интернета, чтобы осложнить работу ВСУ и наводчиков», — резюмировал Свинцов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказался об ограничениях мобильной связи. «Это не сбои. Это ограничения в работе мобильного интернета — по понятным причинам. Конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — объяснил представитель Кремля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Гутенев также отметил, что важно воспринимать эти ограничения как вынужденную меру, на которую власти идут ради обеспечения безопасности.

«Это необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или ударов беспилотников», — напомнил он.

Как отключение мобильного интернета повлияло на жизнь россиян

Отключения мобильного интернета до сих пор вызывают у некоторых россиян недоумение. Например, житель Москвы Иван пожаловался, что в такие моменты он не может снять деньги в банкомате и купить еду в магазине. Но в столице в период временных ограничений люди могут подключаться к бесплатному Wi-Fi в кафе, ресторанах и парках.

Мария из Екатеринбурга заявила, что не понимает, как без связи будут работать курьеры, таксисты, которые пользуются навигатором в телефоне. «Кондукторов всех в нашем городе решили уволить. Теперь обратно вернут? Если нет, то пусть автобусы бесплатно возят», — предложила она.

Также люди жалуются, что не могут посмотреть на онлайн-картах, когда прибудет их транспорт. По словам Екатерины из Москвы, теперь придется сверяться с расписанием и ждать автобусы по 40–50 минут. «Скоро к кнопочным телефонам перейдем, а затем к пейджерам и телефонам-автоматам. Пропадет возможность на картах посмотреть свое местоположение. А как мы будем искать нужный адрес?» — возмутилась она.

«А мне не нужен мобильный интернет. Я давно отключил его на телефоне и езжу по офлайн-карте. Всем советую так делать. Я экономлю!» — сообщил Артем из Тулы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артем из Екатеринбурга не разделяет такого оптимизма. Он предлагает сменить тариф. «Судя по всему, мобильному интернету пришел конец. Поэтому лучше поменять тариф на поминутный, без абонентской платы, чтобы не платить за неоказанную услугу», — отметил он.

Отключат ли мобильный интернет полностью в РФ

Полное отключение мобильного интернета в России крайне маловероятно, поделился мнением с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Он отметил, что уровень опасности от налета БПЛА не так велик, чтобы это делать.

«Наличие мобильной связи помогает дополнительно ориентироваться различным дронам, они используют сотовые вышки и каналы передачи данных. Поэтому разумно их иногда на время отключать, но не навсегда», — сказал Геллер.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко предположил в разговоре с NEWS.ru, что в скором будущем длительные отключения мобильного интернета должны прекратиться насовсем.

«Сейчас идет дискуссия, как это все привести в порядок, централизовать по всей стране, чтобы не было массовых отключений, которые не имеют смысла. Нужно сделать единую систему, и тогда все это войдет в какие-то приемлемые рамки, потому что сейчас если отключают, то сразу на день», — прокомментировал Клименко.

По его словам, в России скоро появится единая система оповещения об отключениях интернета, которая будет достаточно «внятно работать и наносить при этом минимальный ущерб». «Но все это требует синхронизации ведомств — оборонки, безопасности и государства», — отметил Клименко.

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