Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 июля: где сбои в России

В российских регионах наблюдаются перебои в работе мобильных сетей, сообщают пользователи. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 июля 2025 года, где сбои в России?

Где в России не работает мобильный интернет 27 июля

Массовые сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи снова наблюдаются у абонентов МТС, T2, Yota, «МегаФона» и «Билайна» — за сутки в общей сложности зафиксировано более 13 тысяч жалоб от пользователей, следует из данных мониторингового сайта Downdetector.su.

На МТС жалуются из Орловской области, Красноярского края, Марий Эл, Санкт-Петербурга и Удмуртии.

«Сбой мобильного интернета — Красноярск — мобильный интернет не работает уже 17 часов», «Нет интернета МТС сегодня», — пишут абоненты.

С перебоями в сетях T2 столкнулись жители следующих регионов: Красноярский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Удмуртия, Новосибирская область.

Фото: Global Look Press

«T2 — плохой интернет», «В Санкт-Петербурге не работает 4G, T2», — сообщили абоненты.

О сбое мобильного интернета и связи в сетях Yota сообщают из Орловской области, Красноярского края, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

«Что со связью у Yota?», «Сбой мобильного интернета Yota», — утверждают пользователи.

Нестабильная работа сетей «МегаФона» отмечена в Орловской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Ивановской и Нижегородской областях.

«Нет мобильной связи — не работает интернет по 4G и 3G, Питер», «„МегаФон“ — не работает интернет в Ижевске 27 июля», — отметили абоненты.

В случае с «Билайном» аналогичные проблемы встречаются в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Нижегородской и Кировской областях.

«Проблема с интернетом „Билайн“ сегодня», «Снова не работает мобильная связь в Балашихе», — жалуются юзеры.

Почему в городах России не работает мобильный интернет 27 июля

Ограничения в работе мобильных сетей вводятся в целях обеспечения безопасности на фоне угрозы атаки БПЛА — об этом неоднократно предупреждали власти на местных уровнях.

Так, утром 27 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о воздушной опасности в регионе.

«Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета», — добавил глава региона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Удмуртии ранее предупредили граждан, что отключения мобильного интернета в регионе будут продолжаться.

«Конечно, хотелось бы разработать интерактивную карту, чтобы мы понимали, когда мобильный интернет отключается, чтобы дать жителям возможность как-то подстраиваться под ситуацию. Но, к сожалению, такого решения нет. Мы делаем это по определенно заданному алгоритму, и такие отключения будут продолжаться», — сказал председатель правительства региона Роман Ефимов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сбои в работе мобильного интернета по всей стране оправданны.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — подчеркнул он.

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