Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в России

В российских регионах наблюдаются перебои в работе мобильных сетей, сообщают пользователи. Что об этом известно, почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля 2025 года, где сбои в России?

Где в России не работает мобильный интернет 25 июля

В пятницу, 25 июля, о проблемах в работе сетей мобильных операторов МТС, «МегаФон», «Билайн», T2, Yota пишет множество абонентов. По данным мониторингового сайта Downdetector.su, в общем за сутки зафиксированы 5572 жалобы. Пользователи утверждают, что у них не работает мобильный интернет или отсутствует связь.

«Что сегодня с интернетом? „Мегафон“», «Сбой мобильного интернета — у меня все не работает. „МегаФон“», «T2 — нет сети», «T2 — что со связью сегодня?», «Йошкар-Ола, не работает мобильный интернет МТС», «Нет мобильной связи, МТС», «Что с интернетом Yota», «Yota не работает, Пенза», «Сбой мобильного интернета, „Билайн“», «Нет мобильной связи, „Билайн“», — жалуются абоненты.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователи «МегаФона» чаще всего сталкиваются с проблемами в Пензенской области, далее в порядке убывания следуют Марий Эл, Курганская, Самарская, Нижегородская области. В случае с T2 перебои наблюдаются в Московской области, Москве, Самарской области, Чувашии, Тверской области. МТС — Самарская область, Ставрополье, Марий Эл, Забайкалье. Yota — Свердловская, Омская области, Марий Эл, Новосибирская и Нижегородская области. «Билайн» — Марий Эл, Саратовская область, Татарстан, Ивановская и Самарская области.

Почему в городах России не работает мобильный интернет 25 июля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА и будут продолжаться в дальнейшем.

В Кремле заявили, что ограничения применяются в целях безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры полностью оправданы.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что временные ограничения мобильной связи в регионах помогают защитить страну от атак дронов. По его словам, ВСУ регулярно атакуют российские территории с помощью БПЛА, используя для управления дронами мобильный интернет. Парламентарий отметил, что, несмотря на возможности радиоэлектронной борьбы, существуют глухие зоны, где система подавления сигналов неэффективна.



Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее СМИ писали, что Минцифры и российский бизнес ведут переговоры о введении регламента отключения мобильного интернета в РФ. Сейчас подобные решения принимают местные власти, управления МЧС и другие должностные лица, причем действия носят несистемный характер.

До недавнего времени операторы руководствовались указаниями Роскомнадзора и силовых структур, например при подготовке к массовым мероприятиям. Однако из-за участившихся атак дронов количество инстанций, отдающих такие распоряжения, серьезно возросло. Например, в преддверии Дня Победы россиян предупреждали об ограничении мобильного интернета. Аналогичная ситуация была во время ПМЭФ в Петербурге.

Как считают эксперты, упорядочение процедуры блокировки интернета позволит избавить пользователей от ненужных отключений. Сейчас специалисты операторов перегружены заявками от региональных структур. Предлагается, эти запросы направлять в Москву для определения их легитимности, а затем уже заниматься блокировкой.

При этом Песков заявил, что не в курсе планов по созданию в России органа, координирующего отключения мобильного интернета.

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