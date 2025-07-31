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31 июля 2025 в 15:30

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут! Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните с подготовки овощей: килограмм мясистых красных перцев освободите от семян и нарежьте крупными ромбами. Два килограмма спелых помидоров (лучше сливовидных) ошпарьте кипятком, снимите кожицу и измельчите в пюре блендером или протрите через сито. Две большие луковицы порежьте полукольцами. В толстостенном казане разогрейте 100 мл растительного масла. Обжарьте лук до легкой прозрачности, затем добавьте перец и тушите под крышкой 15 минут на среднем огне, периодически помешивая. Влейте томатное пюре, введите две столовые ложки сахара, чайную ложку соли (без горки) и чайную ложку копченой паприки для глубины вкуса. Дайте соусу закипеть, затем уменьшите огонь до минимума и тушите без крышки примерно 40–50 минут, пока он не загустеет, а перец станет мягким, но сохранит форму. За 5 минут до готовности пропустите через пресс 4 крупных зубчика чеснока и влейте 50 мл яблочного уксуса для пикантности и сохранения цвета. Пробуйте, возможно, потребуется немного подсластить или подсолить. Готовое лечо разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните до остывания. Наслаждайтесь вкусом солнца!

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Оксана Головина
О. Головина
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