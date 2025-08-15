«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest

В компании «Яндекс» сообщили о перезапуске сервиса по проверке скорости «Интернетометр». По информации «Коммерсанта», разработчики могут попробовать занять нишу заблокированного Speedtest.

Благодаря сервису пользователи смогут узнать, с какой скоростью скачиваются или загружаются данные, а также получить техническую информацию о подключенном устройстве. Однако журналисты сообщили со ссылкой на сервис «Мегабитус», что «Яндекс» мог опоздать с внедрением новой платформы.

По данным инсайдера, доработка «Интернетометра» займет от девяти месяцев до года. При этом конкуренты вряд ли отдадут дополнительный доступ компании, добавили в издании.

