15 августа 2025 в 18:55

«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest

«Яндекс» запустит сервис по проверке скорости вместо заблокированного Speedtest

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В компании «Яндекс» сообщили о перезапуске сервиса по проверке скорости «Интернетометр». По информации «Коммерсанта», разработчики могут попробовать занять нишу заблокированного Speedtest.

Благодаря сервису пользователи смогут узнать, с какой скоростью скачиваются или загружаются данные, а также получить техническую информацию о подключенном устройстве. Однако журналисты сообщили со ссылкой на сервис «Мегабитус», что «Яндекс» мог опоздать с внедрением новой платформы.

По данным инсайдера, доработка «Интернетометра» займет от девяти месяцев до года. При этом конкуренты вряд ли отдадут дополнительный доступ компании, добавили в издании.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к директору ООО «Яндекс» Артему Савиновскому с предложением создать совместную рабочую группу и привлечь в нее отраслевых экспертов с целью доработки настройки алгоритмов нейросетевого сервиса «Шедеврум», входящего в экосистему «Яндекс». Депутат выступил с инициативой после того, как ИИ отказался генерировать изображение с бойцом СВО, а также выдал «звездно-полосатые» картинки при запросах на патриотическую тематику.

