Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 09:55

Молниеносное решение российских бойцов похоронило группу ВСУ в Сладком

Боец Иркут рассказал о ликвидации гранатами группы бойцов ВСУ в Сладком

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении, рассказал пулеметчик с позывным Иркут в комментарии РИА Новости. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав гранатами.

По нам открыли огонь. Мы окружили дом и закидали его гранатами. После того как стрельба утихла, зашли внутрь — все были уже «двухсотые», — подчеркнул Иркут.

По словам военнослужащего, в доме находились четверо украинских бойцов. У них обнаружили боекомплект, запасы воды и провизии примерно на месяц.

Ранее украинский военнопленный Иван Сидельник рассказал, что военные отдают командирам больше половины от зарплаты. По его словам, взятки позволяют бойцам ВСУ оставаться в тылу и не принимать участия в боевых действиях. Чтобы перевестись в бригаду, военнослужащим нужно отдать сумму еще больше — около $10 тыс. (811 тыс. рублей).

До этого стало известно, что на Харьковском направлении военнослужащие 57-й бригады ВСУ оставляют занимаемые позиции, при этом отдельные из них пытаются скрыться, выдавая себя за мирных жителей. Один из украинских военных был взят в плен.

ВС РФ
ВСУ
Запорожская область
СВО
гранаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Молниеносное решение российских бойцов похоронило группу ВСУ в Сладком
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.