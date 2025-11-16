Российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении, рассказал пулеметчик с позывным Иркут в комментарии РИА Новости. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав гранатами.

По нам открыли огонь. Мы окружили дом и закидали его гранатами. После того как стрельба утихла, зашли внутрь — все были уже «двухсотые», — подчеркнул Иркут.

По словам военнослужащего, в доме находились четверо украинских бойцов. У них обнаружили боекомплект, запасы воды и провизии примерно на месяц.

Ранее украинский военнопленный Иван Сидельник рассказал, что военные отдают командирам больше половины от зарплаты. По его словам, взятки позволяют бойцам ВСУ оставаться в тылу и не принимать участия в боевых действиях. Чтобы перевестись в бригаду, военнослужащим нужно отдать сумму еще больше — около $10 тыс. (811 тыс. рублей).

До этого стало известно, что на Харьковском направлении военнослужащие 57-й бригады ВСУ оставляют занимаемые позиции, при этом отдельные из них пытаются скрыться, выдавая себя за мирных жителей. Один из украинских военных был взят в плен.