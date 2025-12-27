Путин заявил об отсутствии заинтересованности России в отводе ВСУ Путин: Москва не заинтересована в отводе ВСУ на фоне продвижения армии России

Продвижение армии РФ в Донбассе кардинально меняет расстановку сил, заявил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов СВО. По его словам, успешное наступление сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе украинских войск.

Судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям, — отметил верховный главнокомандующий.

Ранее российский президент указал, что, если украинские власти не хотят решать дело миром, Россия выполнит все свои задачи военным путем. Он предложил командующим группировками российских сил обсудить ближайшие задачи.

Кроме того, Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области — Гуляйполя. Во время визита в командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.