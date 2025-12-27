Опубликованы кадры ударов российских РСЗО при освобождении Гуляйполя «РВ» опубликовал кадры удара РСЗО «Торнадо-С» по ВСУ в Гуляйполе

Появились, предварительно, первые кадры применения российской мощной высокоточной ракеты для РСЗО «Торнадо-С» против ВСУ в Гуляйполе, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

На записи видно моментальное поражение нескольких зданий, которые, согласно источнику, использовались украинскими военными для обустройства позиций. Отмечается, что данный вид вооружения активно и эффективно применяется в ходе специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что продвижение армии РФ в Донбассе кардинально меняет расстановку сил. По его словам, успешное наступление сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе украинских войск.

Позже российский лидер указал, что, если украинские власти не хотят решать дело миром, Россия выполнит все свои задачи военным путем. Он предложил командующим группировками российских сил обсудить ближайшие задачи.

Кроме того, Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области — Гуляйполя. Во время визита в командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.