Освобождение Гуляйполя открыло стратегическое направление для ВС РФ МО: освобождение Гуляйполя поможет продвижению ВС РФ на Запорожском направлении

Российские войска освободили стратегически важный город Гуляйполе в Запорожской области, что создало предпосылки для дальнейшего развития наступления, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Контроль над ним позволяет ВС РФ развивать успех на одном из ключевых направлений в зоне СВО.

Освобождение населенного пункта Гуляйполе <…> создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, — сообщили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в результате операции полностью освобождена территория площадью более 76 кв. км. Штурмовые подразделения установили российские флаги в различных частях населенного пункта, уже проведена зачистка свыше 7 тыс. зданий.

Противник, по заявлению военного ведомства, понес значительные потери в живой силе и технике. Были поражены подразделения нескольких полков и бригады ВСУ, уничтожено более 50 единиц бронетехники и автотранспорта.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что продвижение национальной армии в Донбассе кардинально меняет расстановку сил. По его словам, успешное наступление сводит к нулю заинтересованность Москвы в отводе украинских войск.