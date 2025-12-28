Газманов, Жуков, Буланова. Кого россияне хотят видеть на ТВ и корпоративах

Россияне приняли участие в опросе NEWS.ru в социальных сетях и выбрали звезд, которых хотели бы увидеть на телевидении в канун Нового года. Кто попал в этот рейтинг и какие знаменитости не пользуются популярностью у простых граждан — в материале NEWS.ru.

Олег Газманов

После видео с концерта певца Олега Газманова, где был исполнен ставший знаменитым «танец коленей», он стал популярен у зумеров, которые теперь не только повторяют движения за артистом, но и стали слушать его песни.

Газманов заявил, что удивлен новой волной популярности, обрушившейся на него из-за вирусного флешмоба. По его словам, для него стало неожиданностью, как жители всей страны начали массово повторять его танец под хит «Загуляю», несмотря на то что песня была написана более 30 лет назад.

Именно поэтому многие граждане хотят видеть Газманова в новогоднюю ночь. «Необычные танцы, стиль, подача дополняют песни, и именно этим артисты из 90-х цепляют молодежь. Срабатывает своеобразный крючок. Трек вирусится у молодежи вместе с визуальной подачей. Сейчас одно от другого неотделимо», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Руки Вверх!»

Простые и незатейливые песни группы «Руки Вверх!» притягивают аудиторию всех возрастов. Многие россияне знают наизусть слова композиций. Хиты «Руки Вверх!» словно созданы, чтобы танцевать под них на корпоративе всю ночь.

Лидер коллектива Сергей Жуков отказался выступать в новогоднюю ночь, хотя мог бы получить от 10 до 15 млн рублей. По его словам, он хотел бы провести праздник в кругу семьи.

Сергей Жуков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Певец Леонид Агутин сам сочиняет музыку и пишет слова. Его творчество называют душевным и мелодичным. У песен притягательный ритм и не перегруженный текст, который легко запоминается. В 2024 году Агутин обрел новую волну популярности у зумеров, тогда в Сети завирусился замиксованный трек певца «Остров».

Среди хитов Агутина много танцевальных и заводных, поэтому его так хотят видеть на корпоративах и ТВ. Молодежь называет творчество Леонида «папин вайб», который сейчас в тренде. За корпоратив Агутин зарабатывает 8–10 млн рублей.

Леонид Агутин Фото: РИА Новости

Дима Билан

Недавно в Сети завирусился трек 2007 года «Я твой номер один» Димы Билана. Исполнитель работал с американским продюсером Тимбалэндом над этим хитом. Также в творчестве певца можно найти и более лирические композиции.

Билан поднял гонорар за новогодние выступления до 10 млн рублей и обновил райдер. Артист и его директор летают бизнес-классом, команда из 19 человек — в экономе. На месте должны встречать три автомобиля: два Mercedes-Benz V-класса для группы и Maybach для артиста. Билан просит номер категории люкс в пятизвездочном отеле для проживания. Суточные для всей его команды составляют 125 тысяч рублей.

Дима Билан Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полина Гагарина

Музыкальные критики и публика давно оценили вокал певицы Полины Гагариной. На корпоративах многие хотят слышать старый хит артистки «Спектакль окончен» и «Кукушку» Цоя в ее исполнении. Публике также нравится ее композиция «Обезоружена». Гагарина одна из самых дорогих исполнительниц на корпоративах. Выступление певицы стоит 10–15 млн рублей.

Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Татьяна Буланова

Два самых известных «энергосберегающих танцора» покинули коллектив Татьяны Булановой, но это не сказалось на ее популярности. Артистку хотят видеть на корпоративах, чтобы и погрустить под вайб 90-х, и позажигать под ряд ее хитов вместе с детьми. С Татьяной сейчас работают две девушки, которые придумали свою версию «энергосберегающих» танцев. За каждое выступление в новогоднюю ночь певица получит от 4 млн до 6 млн рублей.

Татьяна Буланова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Читайте также:

Деньги за квартиру Долиной отдадут мошенники? Что Лурье ответили в суде

«У мамы проблемы»: Александра Морозова о певице Славе, роли в сериале, сыне

Андреасян, интимные сцены, пожелание для Путина: как живет Лиза Моряк