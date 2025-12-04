«У мамы проблемы»: Александра Морозова о певице Славе, роли в сериале, сыне

Дочь певицы Славы Александра Морозова пробовала себя в качестве актрисы и певицы. Наибольшая популярность пришла к ней после победы в шоу «Выживалити. Наследники». Как Морозова поддерживает мать после расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким и каким новым проектом сейчас занимается, она рассказала NEWS.ru.

О роли в бразильском сериале

— Как вы получили роль в бразильском сериале, где вас увидели продюсеры?

— Насколько мне известно, бразильские продюсеры присматривались к шоу «Выживалити. Наследники» и увидели меня. Потом они нашли мой аккаунт в соцсетях и решили, что я подхожу по типажу на одну из ролей в их сериале. В профиле был указан контакт моих менеджеров. Продюсеры написали им с предложением обсудить роль в сериале по видеосвязи, прислали синопсис. Затем мы созвонились, сделали онлайн-пробы на английском языке, которым я хорошо владею. Я согласилась на участие. Сейчас мы находимся в стадии подготовки договора и обсуждения нюансов съемок и логистики.

— О чем будет этот проект, на каком языке будете играть, знаете ли вы его?

— Рабочее название — «Остров надежды» (Ilha da Esperanca). Сюжет связан с тематикой шоу, где я стала победительницей. Если вкратце, это история международной группы из разных стран, выживших после крушения круизного лайнера. Герои оказываются на затерянном острове, где им предстоит бороться за жизнь, раскрывать тайны прошлого и строить новое общество.

Мне предложили роль Лизы, молодой ученой-океанолога, которая помогает справляться с вызовами дикой природы. Предстоит играть на португальском. Это новый для меня язык. Сейчас я беру уроки, получается неплохо. Лингвистическое образование и способность к языкам мне помогают.

— Вы когда-нибудь смотрели бразильские сериалы, какой понравился?

— Если честно, раньше не смотрела. Конечно, слышала о легендарном сериале «Рабыня Изаура», который был популярен во времена детства моей мамы. Но на этом мои познания ограничивались. Сейчас я начала смотреть современные бразильские сериалы. В частности, смотрю проект «Дело». Хочу отметить очень высокий уровень кинопроизводства, сценария и сюжета. Смотрю на языке оригинала с субтитрами, прокачиваю таким образом португальский.

Александра Морозова на шоу «Выживалити. Наследники» Фото: PR-служба Александры Морозовой

О съемках в Бразилии

— Как вы оцениваете свой актерский опыт, где снимались до этого?

— У меня пока довольно скромная фильмография. Я бы не стала оценивать по ней актерский опыт. Могу сказать лишь одно, что мир кино мне очень близок и интересен. Я прекрасно чувствую себя на съемочной площадке. Недавно я получила диплом профессиональной актрисы, уверена, что полученные знания и навыки мне очень пригодятся как в этом, так и в будущих проектах, которых, надеюсь, будет много.

— Где будут проходить съемки сериала, вы готовы надолго оставить семью?

— Съемки сериала будут проходить в Бразилии. В планах пока восемь эпизодов. Сколько съемочных дней они займут, не знаю. Оставлять надолго семью, особенно сыночка, не очень хочется. Но у нас уже есть опыт расставания на довольно приличный срок, когда я была на шоу. Думаю, что с этим мы точно справимся.

Муж с пониманием относится к проекту, он прекрасно знает, что это часть работы артистки. Конечно, как любой любящий супруг, он хотел бы, чтобы такое случалось нечасто и ненадолго. Но если нужно, то, конечно, отпустит. У нас уже есть договоренность, что муж приедет с сыном ко мне на съемки. Мы обсуждали такой вариант.

О дружбе в шоу «Выживалити. Наследники» и музыке

— Чему вы научились на шоу «Выживалити», приняли бы участие в подобном еще раз? С кем из участников шоу вы подружились и продолжаете общаться?

— Шоу «Выживалити» меня научило тому, что никогда нельзя сдаваться. Нужно идти действительно до последнего. И когда кажется, что уже нет сил, возможности, нужно дать себе еще шанс постараться и стать победителем. Со всеми ребятами после проекта мы общаемся, у нас даже есть общий чат, где мы постоянно на связи. Чуть больше дружу с Эммой Турецкой, Васей Рыбиным, Гришей Валуевым, Рэй (дочерью певицы Глюкозы. — NEWS.ru), Сашей Филиным.

Мы стали очень классной командой, и нам вместе интересно. Приняла бы я еще раз участие? Конечно да! С большим удовольствием. И надеюсь, что в новом телевизионном сезоне вы еще обязательно увидите меня в реалити, и не в одном. Пока не могу раскрывать секреты, но переговоры ведутся.

— Скажите, продолжаете сейчас записывать песни? В каких музыкальных жанрах нравится работать?

— Нет, музыка уже два года как осталась в прошлом. Это были пробы и поиски себя. Я поняла, что это не мой путь. Актерская карьера мне гораздо ближе и интереснее. Не исключаю, что я еще каким-то образом вернусь к музыке. Но она точно не станет моей основной профессией.

Александра Морозова Фото: Persona Stars/legion-media.ru

О детской студии, муже и сыне

— Вы открыли детскую театральную студию, скажите, чему у вас могут научиться дети? Какие направления преподают? Преподаете ли вы сами?

— У нас в студии можно заниматься детям от четырех лет, а также взрослым. Есть различные программы, как групповые, так и индивидуальные: по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, танцу и моделингу. В нашей студии мы готовим в том числе артистов, то есть тех, кто действительно хочет потом выступать на сцене и поступать в творческие вузы. Но в первую очередь я помогаю детям раскрываться, быть счастливыми, не стесняться выступать перед аудиторией.

Сама я тоже иногда преподаю в своей студии мастерство актера и сценическую речь. Сейчас готовлю большой онлайн-курс по речи, где я буду преподавателем вместе со своими коллегами. Кстати, на этом курсе будет несколько уроков от моей мамы. Мне удалось ее на это уговорить. Поэтому следите за анонсами.

— Вы довольно рано вышли замуж и стали мамой, всегда хотели семью? Кто вам помогает с ребенком, есть ли у вас няня? Что изменилось в вашей жизни с появлением ребенка?

— Я всегда, мне кажется, как себя помню, хотела семью и стать мамой. Я вышла замуж в 23 года, и для меня это вообще не рано, самое идеальное время. Кстати, буквально на днях мы отпраздновали трехлетие со дня нашей свадьбы. С того дня я действительно начала жить, стала счастливой с мужем и ребенком.

Поначалу няни помогали нам с сыном. Теперь он ходит в сад. И конечно, бабушки помогают, когда могут. Но мы с мужем стараемся проводить с сыном максимум времени. По выходным обязательно ходим куда-то вместе. В жизни с появлением ребенка появилось понимание безграничной любви.

О певице Славе и ее расставании с Данилицким

— Сейчас ваша мама проходит непростой период после расставания с Анатолием Данилицким. Она сама призналась, что вынуждена была обратиться к психотерапевту. Скажите, вы поддерживаете ее в этот период?

— Действительно, сложно не заметить, что сейчас у мамы проблемы с Анатолием. Я всячески стараюсь ее поддерживать, общаться, мы всегда с ней на связи. Я очень сильно ее люблю. К Анатолию я отношусь с уважением. У меня есть отец (Константин Морозов, от которого Слава родила в 18 лет. — NEWS.ru), я его очень люблю и всегда с ним общалась.

В последнее время мы стали еще ближе. А Анатолия я всегда уважала и любила как старшего товарища, к которому можно обратиться за помощью и советом. Он невероятно умный мужчина. Сейчас мы общаемся реже. Но личная жизнь моей мамы — это только ее личная жизнь. Я касаюсь ее тогда, когда она меня об этом просит.

