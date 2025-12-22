Мать оставила четверых детей умирать от голода

Пятимесячный ребенок умер от голода после того, как его мать ушла из дома на четыре дня в Норильске, сообщили в Следственном комитете. Еще двое детей в настоящее время находятся в больнице. По факту произошедшего проводится расследование.

В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения, — сказали в ведомстве.

Женщина проживала в квартире на улице Бегичева в Норильске вместе с тремя дочерьми и сыном. Двум младшим дочерям оказывают помощь. Старшая дочь помещена в социальный приют для детей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что 8,5 года колонии назначил жительнице Воронежа Левобережный районный суд за то, что она оставила свою трехлетнюю дочь одну в запертой квартире. Ребенок провел без еды и воды трое суток. Девочка смогла спастись, потому что забралась на подоконник и позвала на помощь, привлекая внимание прохожих. После этого ее госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.