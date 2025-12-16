Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной Певица Слава заплакала от радости после победы Полины Лурье в Верховном суде

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) не сдержала эмоций после победы Полины Лурье над Ларисой Долиной в Верховном суде, видео со своей реакцией она опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка заплакала от счастья и решила отменить самозапрет на алкоголь.

Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура! Я уже подготовила самую злобную речь на свете… Боже, даже не верится. <...> И только я пить бросила! Да ну его... Сейчас начну опять, — сказала артистка.

Ранее Слава задумалась о возможной подаче иска к коллеге Ларисе Долиной. Она заявила, что у нее сорвалась сделка из-за скандала вокруг квартиры народной артистки России. Так, по словам Славы, покупатели отказались от сделки за день до ее заключения, сославшись на разбирательства Долиной с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. По мнению потенциальных покупателей, это дело создает правовые риски при покупке недвижимости у публичных лиц, поэтому они заявили о намерении ждать решения Верховного суда.