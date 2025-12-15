Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки Певица Слава обвинила Долину в срыве сделки по продаже ее квартиры

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) задумалась о возможной подаче иска к коллеге Ларисе Долиной. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что у нее сорвалась сделка из-за скандала вокруг квартиры народной артистки России.

По словам Славы, покупатели отказались от сделки за день до ее заключения, сославшись на разбирательства Долиной с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. По мнению потенциальных покупателей, это дело создает правовые риски при покупке недвижимости у публичных лиц, поэтому они намерены ждать решения Верховного суда.

Мне, может, подать в суд на Ларису Долину? Люди боятся покупать квартиры, потому что думают, что мы их [обманем], — объяснила артистка.

Ранее стало известно, что защита Долиной направила возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору о квартире в центре Москвы. Возражения адвоката певицы Марии Пуховой переданы в судебный состав по семейным делам.

Рассмотрение иска Лурье к Долиной в Верховном суде состоится 16 декабря. В инстанции к спору привлекли несовершеннолетнюю внучку Долиной и дочь певицы Ангелину. Они выступят в качестве заинтересованных лиц.