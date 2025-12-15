Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:49

Адвокаты Долиной решились на неожиданный шаг в споре о квартире

Защита Долиной оспаривает жалобу Лурье по квартире в Верховном суде

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защита народной артистки России Ларисы Долиной направила возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору о квартире в центре Москвы, следует из картотеки инстанции. Возражения адвоката певицы Марии Пуховой переданы в судебный состав по семейным делам.

В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье, — сказано в материалах.

Рассмотрение иска Лурье к Долиной в Верховном суде состоится 16 декабря. В инстанции к спору привлекли несовершеннолетнюю внучку Долиной и дочь певицы Ангелину. Они выступят в качестве заинтересованных лиц.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка ждет признания Верховным судом России законности сделки. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для покупательницы и ее детей.

Глава ФПБК Виталий Бородин между тем допустил, что при рассмотрении дела Долиной Верховный суд может принять сторону Лурье. По его мнению, председатель инстанции Игорь Краснов отменит предыдущие решения по спору, если обнаружит нарушения закона.

