Стало известно, что покупательница квартиры Долиной ждет от Верховного суда Свириденко: Лурье ждет от Верховного суда признания сделки с Долиной законной

Покупательница квартиры артистки Ларисы Долиной Полина Лурье ждет, что Верховный суд России признает законной сделку купли-продажи, заключенную с певицей, заявила ее адвокат Светлана Свириденко. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.

Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей, — отметила адвокат.

Ранее Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала.

Также старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк отмечал, что Верховный суд при рассмотрении апелляции по делу Долиной с большей долей вероятности поддержит Полину Лурье. По его мнению, этот вариант наиболее вероятен, если учитывать причиненный многим покупателям ущерб в последнее время.