Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной

Верховный суд России при рассмотрении апелляции по делу о квартире певицы Ларисы Долиной с большей долей вероятности поддержит покупательницу Полину Лурье, считает старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк. По его мнению, этот вариант наиболее вероятен, если учитывать причиненный ущерб многим покупателям в последнее время.

Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции. Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинен многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время, — полагает Ватаманюк.

По словам юриста, суд, скорее всего, постановит, что бывший владелец имущества не может требовать возврата, если покупатель был добросовестным. Также и сделка не может быть признана недействительной, если продавец в дальнейшем отдал деньги мошенникам или другим третьим лицам, которые ввели его в заблуждение. Ватаманюк подчеркнул, что если покупатель не имел злого умысла, то он не может быть в ответе за то, как продавец в будущем распорядится деньгами.

В связи с чем сделка должна признаваться действительной. Это основа любого развитого правопорядка и стабильности гражданского оборота, — резюмировал он.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.