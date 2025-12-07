Адвокат раскрыла, звонила ли Долина Лурье с извинениями после скандала Адвокат Свириденко: Долина ни разу не извинилась перед Лурье

Попавшая в скандал с мошенничеством вокруг квартиры певица Лариса Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье, сообщила адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.

В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения, — отметила она.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.