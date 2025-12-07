ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 07:34

Адвокат раскрыла, звонила ли Долина Лурье с извинениями после скандала

Адвокат Свириденко: Долина ни разу не извинилась перед Лурье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попавшая в скандал с мошенничеством вокруг квартиры певица Лариса Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье, сообщила адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала. Долина пошла на это из-за общественного резонанса, считает правозащитница.

В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения, — отметила она.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.

Лариса Долина
извинения
мошенничество
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-3 российских городов, где кофе обходится дороже всего
Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной
Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены
Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля
«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных
Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты
Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках
Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ
Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину
Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных
«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни
Снег покроет 92% России к середине следующей недели
Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен
Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Мощные удары по Украине и мрачное будущее ВСУ: новости СВО к утру 7 декабря
«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ
В Генконсульстве отреагировали на смерть россиянки в Гонконге
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.