Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 14:26

В Москве пообещали новые КамАЗы для пассажиров

Ликсутов: новые автобусы КамАЗ протестируют на маршруте Москва — область

Фото: mosgortrans.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве пройдут испытания автобуса среднего класса КамАЗ-4290, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, которые передает пресс-служба Дептранса, автобус оборудован всем необходимым для удобных поездок.

Он оборудован всем необходимым для удобных поездок. Планируем закупку таких машин для работы на пригородных маршрутах в Подмосковье, — сообщил Ликсутов.

Модель обладает рядом преимуществ: вместимость — до 70 пассажиров, низкий уровень пола на входе, накопительная площадка. Также есть откидная аппарель и места для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет испытания новый российский автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Модель отличается повышенной комфортностью и современной планировкой салона. По результатам испытаний будет рассматриваться вопрос о закупке данной модели для обслуживания пригородных маршрутов Подмосковья.

До этого сообщалось, что первый полностью беспилотный трамвай в России успешно работает на маршруте № 10 в районе Строгино Москвы. За все время поездок он ни разу не нарушил ПДД.

Максим Ликсутов
Москва
пассажиры
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фронт движется на нас»: Украина признала невозможность забрать тела
Стало известно о задержках поездов из и в Симферополь
Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
«Это не про просьбу»: Захарова раскрыла смысл своего конверта для Путина
Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе
В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны
Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках
Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску
Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо
Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП
Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом
Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон
Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»
Пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал с напарником
«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо
«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах
Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Рейс в Египет из российского аэропорта задержали на восемь часов
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.