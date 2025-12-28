В Москве пообещали новые КамАЗы для пассажиров Ликсутов: новые автобусы КамАЗ протестируют на маршруте Москва — область

В Москве пройдут испытания автобуса среднего класса КамАЗ-4290, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, которые передает пресс-служба Дептранса, автобус оборудован всем необходимым для удобных поездок.

Он оборудован всем необходимым для удобных поездок. Планируем закупку таких машин для работы на пригородных маршрутах в Подмосковье, — сообщил Ликсутов.

Модель обладает рядом преимуществ: вместимость — до 70 пассажиров, низкий уровень пола на входе, накопительная площадка. Также есть откидная аппарель и места для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет испытания новый российский автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Модель отличается повышенной комфортностью и современной планировкой салона. По результатам испытаний будет рассматриваться вопрос о закупке данной модели для обслуживания пригородных маршрутов Подмосковья.

До этого сообщалось, что первый полностью беспилотный трамвай в России успешно работает на маршруте № 10 в районе Строгино Москвы. За все время поездок он ни разу не нарушил ПДД.