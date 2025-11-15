Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Первый беспилотный трамвай в Москве показал неожиданный результат

Первый беспилотный трамвай в Москве ни разу не нарушил ПДД

Первый в России беспилотный трамвай
Первый полностью беспилотный трамвай в России успешно работает на маршруте № 10 в районе Строгино Москвы, сообщила пресс-служба столичного дептранса. За все время поездок он ни разу не нарушил ПДД.

За время поездок он ни разу не нарушил ПДД, — сказано в сообщении.

Трамвай перевез около 40 тыс. пассажиров и прошел свыше 18 тыс. км с учетом испытаний. Беспилотный транспорт продолжает регулярные рейсы с пассажирами и используется для оценки перспектив развития подобных проектов в городе.

В салоне или кабине постоянно присутствует сотрудник трамвайного управления. Он следит за движением, но не вмешивается в работу автоматизированных систем, что соответствует действующим требованиям законодательства.

Беспилотный трамвай начал работу в Москве 3 сентября этого года. Он курсирует от метро «Щукинская» до улицы Кулакова. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что реализация проекта заняла около двух лет, включая этап испытаний.

Ранее «Трансмашхолдинг» представил дизайн первого поезда на водородных топливных элементах. Состав имеет обтекаемую форму с угловатым лобовым стеклом. Палитра его дизайна состоит из оттенков синего, серого и черного цветов, дополненных ярко-красными акцентами на передней части поезда.

