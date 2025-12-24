«Славянка» сошла с дистанции в первый день работы в Петербурге

«Славянка» сошла с дистанции в первый день работы в Петербурге В Петербурге сошел с рельсов новый трамвай в первый день запуска маршрута

В Санкт-Петербурге трамвай «Славянка» сошел с рельсов в первый день запуска нового трамвайного маршрута, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав кадры с места происшествия. Транспорт курсирует по маршруту № 2 в районе Купчино на южной окраине города.

Маршрут № 2 «Купчино — Шушары», запущенный утром 24 декабря, должен был облегчить транспортную ситуацию на юге города. Он включает пять остановок и проходит через районы, жители которых регулярно жалуются на пробки и недостаток общественного транспорта.

Но уже в первый день работы на маршруте произошло ЧП — трамвай «Славянка» сошел с путей. По предварительной информации, причиной стал технический сбой в системе. В результате происшествия никто не пострадал.

О запуске новой трамвайной линии в Санкт-Петербурге ранее объявил губернатор города Александр Белов. По его словам, строительство линии протяженностью 21 км началось два года назад. Для этого в городе возвели три моста, четыре путепровода, трамвайные остановки и депо.