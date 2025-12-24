В Петербурге открыли новую трамвайную линию В Санкт-Петербурге запустили трамвайную линию «Славянка» до поселка Шушары

В Санкт-Петербурге запустили трамвайную линию «Славянка» от станции метро «Купчино» до поселка Шушары. На церемонии открытия присутствовал губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

Мы запустили первую очередь скоростного трамвая. Жители Шушар ждали этого давно, — сказал Беглов.

Глава Санкт-Петербурга отметил, что строительство линии протяженностью 21 км началось два года назад. Для этого в городе возвели три моста, четыре путепровода, трамвайные остановки и депо.

