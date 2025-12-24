Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:14

В Петербурге открыли новую трамвайную линию

В Санкт-Петербурге запустили трамвайную линию «Славянка» до поселка Шушары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге запустили трамвайную линию «Славянка» от станции метро «Купчино» до поселка Шушары. На церемонии открытия присутствовал губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

Мы запустили первую очередь скоростного трамвая. Жители Шушар ждали этого давно, — сказал Беглов.

Глава Санкт-Петербурга отметил, что строительство линии протяженностью 21 км началось два года назад. Для этого в городе возвели три моста, четыре путепровода, трамвайные остановки и депо.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что станция метро появится в Кудрово в 2029 году. Он отметил, что область выполнила обязательства по подготовке инфраструктуры города к 2027 году.

До этого стало известно, что на строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Северной столицы прошел этап тестовой обкатки. Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной». Завершение строительных работ планируется до конца 2025 года.

Россия
Санкт-Петербург
трамваи
запуски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.