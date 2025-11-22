Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 00:53

Новая ветка метро Петербурга готовится к открытию

Первый тестовый поезд прошел по новой линии петербургского метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена начался этап тестовой обкатки, сообщили на сайте местной городской администрации. Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной».

На новой 6-й линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошел сегодня 5-километровый отрезок от станции «Нарвская» линии 1 до платформ станции «Юго-Западная» 6-й Красносельско-Калининской линии. В роли первопроходцев выступили ветераны — легендарные вагоны серии «Ем», — сказано в публикации.

Специалисты проводят комплексные испытания работы систем связи и стрелочных переводов, отметили в администрации. Завершение строительных работ на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» планируется до конца 2025 года.

Ранее в Санкт-Петербурге поезда встали на станции метро «Волковская» из-за человека на путях. При этом движение составов было остановлено от станции метро «Садовая» до «Международной» — на фиолетовой ветке метро в сторону юга города. Профильные ведомства информацию не комментировали.

метро
открытия
Санкт-Петербург
тесты
