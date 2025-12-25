Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч В Китае вагон-платформу на магнитной тяге разогнали до 700 км/ч за пару секунд

Китайские ученые успешно разогнали вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч всего за две секунды, передает Центральное телевидение Китая. Разработкой технологии магнитной левитации исследователи занимались в течение 10 лет.

Платформа на магнитной подушке разогналась до заданной скорости на 400-метровом испытательном участке, после чего была остановлена. Китайским исследователям удалось установить мировой рекорд. Успешный эксперимент провели сотрудники Оборонного научно-технического университета.

Разработка открывает новые возможности для создания сверхскоростного наземного и вакуумного транспорта на электромагнитной тяге, а также может использоваться как новая технологическая база для испытаний техники в аэрокосмической отрасли.

