02 декабря 2025 в 13:07

Ученые нашли в Чернобыле новую необычную форму жизни

ScienceAlert: в Чернобыле нашли питающийся радиацией черный гриб

Новая форма жизни была обнаружена в Чернобыле, где на стенах разрушенного реактора нашли черный гриб, способный поглощать радиацию, сообщает издание ScienceAlert. Ученые собрали образцы этого организма непосредственно в зонах с экстремально высоким уровнем радиации. Проведенные исследования показали, что под воздействием излучения гриб не просто выживал, но и демонстрировал ускоренный рост.

Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза, — подчеркнул автор.

Эта необычная способность, которая противоречит стандартным биологическим реакциям, может объяснять его возможность существовать в условиях, смертельных для других организмов. Данный процесс получил название «радиосинтез», однако его точные механизмы до сих пор остаются не до конца изученными.

Ранее в Боливии была обнаружена рыба Moema claudiae, которая считалась вымершей на протяжении более 20 лет. Вид нашли в небольшом временном водоеме, расположенном на территории реликтового лесного участка, сохранившегося среди сельскохозяйственных полей. В настоящее время популяция Moema claudiae обитает в пруду, где также живут шесть других видов сезонных рыб из семейства карпозубых.

грибы
открытия
ученые
Чернобыль
