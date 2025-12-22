Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 20:59

На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль

В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудник ТЦК в Одессе разбил рукоятью пистолета стекло в автомобиле при попытке при попытке задержать его владельца, сообщило украинское издание «Страна.ua». При этом он использовал против водителя слезоточивый газ.

В Одессе сотрудник военкомата разбил стекло... задерживая мужчину, - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что украинец попытался незаконно пересечь государственную границу на мотоцикле в Черновицкой области. Мужчина хотел выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации. После задержания его передали сотрудникам нацполиции для дальнейшего разбирательства.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев, заявил NEWS.ru, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.

ТЦК
Украина
Одесса
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
