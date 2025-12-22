На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины

Сотрудник ТЦК в Одессе разбил рукоятью пистолета стекло в автомобиле при попытке при попытке задержать его владельца, сообщило украинское издание «Страна.ua». При этом он использовал против водителя слезоточивый газ.

В Одессе сотрудник военкомата разбил стекло... задерживая мужчину, - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщила, что украинец попытался незаконно пересечь государственную границу на мотоцикле в Черновицкой области. Мужчина хотел выехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации. После задержания его передали сотрудникам нацполиции для дальнейшего разбирательства.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Верховной рады Романа Костенко, который выступил за увеличение набора в армию до 60 тыс. украинцев, заявил NEWS.ru, что Украина не способна ежемесячно мобилизовывать в ряды ВСУ даже по 30 тыс. человек. По его словам, власти страны будут вынуждены принимать радикальные меры, вероятным шагом станет массовый призыв женщин.