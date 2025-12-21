Новый год-2026
Новогодний стол без хлопот: запеченные стожки с фаршем и картофелем. Все в одной порции: и гарнир, и мясо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — гениальное решение для праздничного ужина, которое экономит время, место на плите и ваши силы. Аппетитные картофельные стожки, наполненные сочной мясной начинкой, выглядят необычно и нарядно, а их приготовление сводится к простой сборке и запеканию. Аромат томящегося в духовке фарша с пряностями и румяной картофельной корочки создаст в доме по-настоящему праздничную атмосферу, а гости оценят удобство порционной подачи.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. паприки, соль, перец, растительное масло, зелень. Картофель очистите и натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Лук и чеснок мелко нарежьте, смешайте с фаршем, добавьте соль, перец, паприку. Формы для маффинов или кексов смажьте маслом. Выложите в каждую часть тертого картофеля, формируя гнезда с бортиками. В центр поместите мясную начинку. Сверху смажьте стожки смесью сметаны и тертого сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте слегка остыть в формах, аккуратно извлеките, украсьте зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

