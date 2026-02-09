«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста Бывший спартаковец Федоров умер в 32 года

Экс-хоккеист московского «Спартака» Артем Федоров умер на 33-м году жизни, сообщила пресс-служба красно-белых в Telegram-канале. Причина смерти не раскрывается.

Вечером 9 февраля пришла печальная новость, в возрасте 32 лет не стало Артема Федорова – бывшего нападающего «Спартака» и ряда клубов КХЛ. Хоккейный клуб «Спартак» Москва соболезнует родным и близким Артема Федорова, скорбим вместе со всей хоккейной семьей, — сказано в сообщении.

Уроженец Воскресенска с 2010 по 2013 год был ключевым нападающим молодежной команды «Химика». В составе студенческой сборной России он завоевал золото Универсиады, а с 2015 по 2023 год сыграл 376 матчей в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Спартак», СКА и ХК «Сочи».

Ранее стало известно известно о смерти одной из самых известных актрис чешского кинематографа Яны Брейховой. В последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.