Нежнейшие котлеты гепарики, не успеваю жарить! Исчезают со сковородки еще горячими — семья сметает за секунды

Возьмите фарш, печень и лук — и приготовьте гепарики, которые исчезнут со стола быстрее, чем вы успеете их подать. Это гениально простое и невероятно удачное блюдо, где печень, превращенная в фарш, полностью теряет свой резковатый вкус, оставляя лишь сочность и нежность.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, аппетитные котлетки с хрустящей корочкой, внутри которых скрывается нежная, сочная и абсолютно однородная текстура, без малейшего намека на сухость или зернистость, а луково-чесночные нотки идеально оттеняют вкус.

Для приготовления вам понадобится: по 500 г мясного фарша и печени (говяжьей или куриной), 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 6 ломтиков батона, 2 яйца, соль, перец, молоко для замачивания, растительное масло. Батон замочите в молоке. Печень и лук измельчите в блендере или через мясорубку до однородности. Соедините в миске печеночную массу, мясной фарш, отжатый батон, яйца, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите фарш. Сформируйте небольшие котлеты. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте гепарики с двух сторон до золотистой корочки. Затем влейте в сковороду 100 мл воды, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и потушите на медленном огне 10–15 минут. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

