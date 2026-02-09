Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ

С 1 марта в России изменятся привычные сроки оплаты коммунальных услуг. Нововведение устранит существующую путаницу, поскольку теперь для всей страны действует простое и единое правило — квитанции должны поступать до 5-го числа, а оплачивать их необходимо до 15-го, рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Данные числа будет легче запомнить, отметил он.

Исчезнет путаница. Теперь легче запомнить единое для всех правило: квитанция приходит до 5-го, а оплатить ее нужно до 15-го. Например, платеж за февраль 2026 года по новым правилам можно будет внести до 15 марта, — сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что данные сроки нельзя изменить договором или решением жильцов — они закреплены законодательно.

Это даст гражданам несколько практических преимуществ. Во-первых, появится больше времени на спокойную проверку квитанции, которую по-прежнему должны прислать до 5-го числа. Можно будет сверить показания счетчиков, не опасаясь просрочки, отметил Бондарь. Во-вторых, новый график лучше совпадает с выплатой заработной платы и пенсий, которые приходят после 10-го числа.

