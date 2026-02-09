Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 19:57

Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: новые сроки оплаты коммуналки легче запомнить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 марта в России изменятся привычные сроки оплаты коммунальных услуг. Нововведение устранит существующую путаницу, поскольку теперь для всей страны действует простое и единое правило — квитанции должны поступать до 5-го числа, а оплачивать их необходимо до 15-го, рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Данные числа будет легче запомнить, отметил он.

Исчезнет путаница. Теперь легче запомнить единое для всех правило: квитанция приходит до 5-го, а оплатить ее нужно до 15-го. Например, платеж за февраль 2026 года по новым правилам можно будет внести до 15 марта, — сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что данные сроки нельзя изменить договором или решением жильцов — они закреплены законодательно.

Это даст гражданам несколько практических преимуществ. Во-первых, появится больше времени на спокойную проверку квитанции, которую по-прежнему должны прислать до 5-го числа. Можно будет сверить показания счетчиков, не опасаясь просрочки, отметил Бондарь. Во-вторых, новый график лучше совпадает с выплатой заработной платы и пенсий, которые приходят после 10-го числа.

Ранее Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги. Сумма долга превысила 32 млн рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину.

ЖКХ
услуги ЖКХ
оплата
квитанции
Екатерина Свинова
Е. Свинова
