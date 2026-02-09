А тесто тут из вареной картошки: открытый мясной пирог — невероятно вкусный и простой

Нежное картофельное тесто, сочная мясная начинка и ароматная заливка — этот пирог покоряет с первого кусочка. Он одинаково хорош и горячим, и остывшим, поэтому идеально подойдет и для семейного ужина, и для перекуса на следующий день. Сытный, домашний и очень вкусный — именно такие рецепты обычно становятся любимыми.

Ингредиенты. Для теста: картофель — 200 г, мука — 200 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 50 г, соль — по вкусу. Для начинки: свинина или фарш — 500 г, болгарский перец — 2 шт., помидор — 1 шт., лук — 2 небольшие головки, сливки 33–38% — 100 мл, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу, тертый сыр — по желанию.

Приготовление: картофель отварить в подсоленной воде до мягкости, слить воду и размять в пюре. Добавить яйцо, сливочное масло, перемешать. Всыпать муку, замесить мягкое тесто. Выложить его в форму, сформировать бортики и убрать в морозилку на время приготовления начинки. Перец нарезать кубиками и слегка обжарить. Лук измельчить, обжарить до прозрачности, добавить мелко нарезанное мясо и довести почти до готовности, посолить. Вмешать перец и нарезанный помидор. Начинку выложить на основу. Смешать сливки, молоко, томатную пасту и яйца, слегка взбить, посолить и поперчить. Залить пирог получившейся смесью. Выпекать при 200 °C около 40 минут. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.

