Мини-курники на ужин: мягкое тесто на кефире и сочная начинка — уютный аромат на весь дом

Иногда хочется простого, домашнего и по-настоящему вкусного ужина — без лишних хлопот. Эти мини-курники всегда выручают: мягкое тесто на кефире, ароматная начинка из курицы и картофеля и румяная корочка делают их любимцами всей семьи. Готовлю сразу противень — исчезают быстрее, чем успевают остыть. Подойдут и для ужина, и к чаю, и с собой.

Ингредиенты (на 14 шт.): кефир — 250 мл, сливочное масло — 70 г, яйцо — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., мука — 440 г, разрыхлитель — 1 ч. л., курица — 400 г, картофель — 200 г, лук — 100 г, черный перец — по вкусу.

Приготовление: в миске соедините кефир, растопленное масло, яйцо и соль, перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, нелипкое тесто. Курицу, картофель и лук нарежьте мелкими кубиками, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Тесто разделите на порции, каждую раскатайте, выложите начинку и аккуратно сформируйте пирожки. Переложите их на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячими с зеленью, сметаной или любимым соусом — просто, сытно и очень по-домашнему.

