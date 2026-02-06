Пеку пирог каждые выходные: пачка теста, курица и грибы — такая вкуснота получается, не оторваться

Этот пирог всегда получается удачным — сочным внутри, румяным снаружи и очень ароматным. Сочетание куриного мяса, грибов, сливок и сыра делает начинку нежной и насыщенной, а слоёное тесто добавляет приятный хруст. Отличный вариант для семейного ужина или угощения гостей. Готовится просто, а результат — как из хорошей пекарни.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, консервированные шампиньоны — 1 банка, слоёное тесто — 300 г, яйца — 3 шт., сливки — 200 мл, твёрдый сыр — 300 г, лук — 2–3 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, приправа для курицы — по вкусу, растительное масло — для жарки и формы.

Приготовление: лук нарезают и обжаривают на растительном масле до мягкости и лёгкой золотистости. Куриное филе режут кусочками, добавляют соль, специи и отправляют к луку. Обжаривают до румяной корочки. С грибов сливают жидкость, нарезают и добавляют к курице. Перемешивают и снимают с огня. В отдельной миске взбивают яйца со сливками, добавляют натёртый сыр, измельчённую зелень, соль и перец. Хорошо перемешивают до однородности. Форму смазывают маслом. Тесто раскатывают по размеру формы и выкладывают с бортиками. Распределяют начинку из курицы и грибов, слегка уплотняют. Сверху заливают яично-сырной смесью и аккуратно подворачивают края теста. Выпекают в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут до румяной корочки.

