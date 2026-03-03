Никаких яиц, а тесто как шёлк: эластичное, нежное, послушное. Вареники и пирожки с ним идеальные

Никогда не выливаю картофельный отвар — на нем получается идеальное постное тесто для пельменей и вареников. Беру муку, теплый картофельный отвар и немного масла — и замешиваю эластичное, послушное тесто, которое не рвется, легко раскатывается и отлично переносит заморозку. Это гениально простое и невероятно полезное открытие, идеальное для Великого поста или для тех, кто ищет альтернативу тесту на яйцах. Его необычность в том, что крахмал, оставшийся в отваре, делает тесто мягким, упругим, но не «резиновым», а пельмени и вареники получаются нежными и очень вкусными. Получается обалденная вкуснятина: тонкое, но прочное тесто, которое идеально держит начинку, а после варки становится прозрачным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого картофельного отвара, 1/2 ч. ложки соли, 1 ст. ложка подсолнечного масла. Муку просейте. В отвар добавьте соль и масло. Смешайте жидкие и сухие ингредиенты, замесите тесто (вручную 10 минут или в хлебопечке 25). Накройте и дайте отдохнуть 15–20 минут. Затем можно лепить пельмени, вареники или манты. Подавайте с постным майонезом.

