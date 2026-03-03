Яйцо, сыр и зеленый лучок: готовлю открытый пирог на творожном тесте — вкуснее и проще пиццы

Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, этот пирог станет идеальным решением. Всего 30 минут — и у вас на столе горячее блюдо. Этот пирог сочетает в себе легкость и сытность! Творожное тесто на рисовой муке делает основу нежной, а сочная начинка из яиц с зеленым луком и сыром насыщает надолго.

200 г творога 2% смешиваю с 1 яйцом и щепоткой соли. Добавляю 90 г рисовой муки и замешиваю мягкое тесто. Раскатываю в круг и выкладываю в форму. 2–3 отварных яйца нарезаю, смешиваю с нарезанным пучком зеленого лука и 120 г натертой моцареллы. Выкладываю начинку на тесто, края загибаю. Смазываю 1 желтком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.