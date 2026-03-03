Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 11:02

Яйцо, сыр и зеленый лучок: готовлю открытый пирог на творожном тесте — вкуснее и проще пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, этот пирог станет идеальным решением. Всего 30 минут — и у вас на столе горячее блюдо. Этот пирог сочетает в себе легкость и сытность! Творожное тесто на рисовой муке делает основу нежной, а сочная начинка из яиц с зеленым луком и сыром насыщает надолго.

200 г творога 2% смешиваю с 1 яйцом и щепоткой соли. Добавляю 90 г рисовой муки и замешиваю мягкое тесто. Раскатываю в круг и выкладываю в форму. 2–3 отварных яйца нарезаю, смешиваю с нарезанным пучком зеленого лука и 120 г натертой моцареллы. Выкладываю начинку на тесто, края загибаю. Смазываю 1 желтком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
еда
рецепты
пироги
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.