05 марта 2026 в 05:48

Нажористый пирог — сочнее не придумаешь! Сметанное тесто, рубленое мясо, а сверху сырная корочка. Вкуснятина, честное слово

Фото: D-NEWS.ru
Честно, когда готовишь этот пирог, можно не париться с гарниром. В нем уже все есть: и мясо, и картошка, и соус. Нежное сметанное тесто, сочная рубленая начинка с луком, а сверху — золотистая сырная корочка, которая так аппетитно тянется, когда режешь. Достаешь из духовки, а там уже толпа с тарелками.

Что понадобится для пирога

Для теста беру 150 г сметаны, 2 желтка, 100–150 г сливочного масла (растопленного или размягченного), щепотку соли, 300 г муки и 5 г разрыхлителя. Еще одно яйцо понадобится для смазывания. Для начинки: фарш или рубленое мясо (грамм 400–500), 2–3 картофелины, пара луковиц, майонез или сметана для сочности, соль, перец и грамм 100–150 твердого сыра для посыпки.

Как я его готовлю

Для теста смешиваю сметану, желтки, растопленное масло и соль. Добавляю просеянную с разрыхлителем муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки мясо рублю ножом (или беру фарш), лук и картошку нарезаю мелкими кубиками. Смешиваю все с солью, перцем и парой ложек майонеза или сметаны. Форму для выпечки смазываю маслом. Тесто делю на две части — одну побольше (для низа), одну поменьше (для верха). Большую часть раскатываю и выкладываю в форму так, чтобы свешивались края. Выкладываю начинку, разравниваю. Накрываю второй частью теста, защипываю края. Сверху делаю несколько проколов вилкой, чтобы выходил пар. Смазываю взбитым яйцом. Посыпаю тертым сыром. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной золотистой корочки. Даю немного остыть, нарезаю и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.

