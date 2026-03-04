Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:02

Постный рецепт: картофель «как с костра» — хрустящая корочка и мягкая серединка. Один простой ингредиент, и вкус получается как на углях

Фото: D-NEWS.ru
Иногда хочется той самой картошки, которую запекали на костре — с ароматной корочкой и нежной, рассыпчатой серединкой. Оказывается, такой эффект легко получить и в духовке. Секрет простой: немного муки на поверхности картофеля. Она образует легкую хрустящую корочку, благодаря которой картошка получается почти как печеная в золе.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг,
  • растительное или оливковое масло — 3–4 ст. л.,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • мука — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • черный перец — по вкусу,
  • паприка или прованские травы — 1 ч. л.,
  • свежая зелень для подачи.

Картофель хорошо вымойте щеткой и нарежьте крупными дольками, или оставьте целой, если она маленькая. Кожуру можно не снимать — так он получится особенно ароматным. Переложите картофель в большую миску, добавьте масло, измельченный чеснок, соль, перец и паприку. Затем посыпьте мукой и тщательно перемешайте руками, чтобы каждая долька была слегка покрыта смесью. Разложите картофель на противне в один слой. Сначала запекайте 20 минут при 200 °C, затем аккуратно перемешайте и готовьте еще 20–25 минут, пока картофель не станет румяным и хрустящим.

Ранее мы делились рецептом для Великого поста. Побалуйте всех мандариновыми блинчиками без яиц. Они как десерт.

