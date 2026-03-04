Весенние лепешки с зеленью идеальны в Великий пост: яркие, ароматные и очень простые. Для завтрака и перекуса

Иногда самые удачные рецепты получаются из самых простых продуктов. Эти весенние лепёшки как раз из таких: без яиц и молочных продуктов, но мягкие, ароматные и очень вкусные. Их удобно готовить утром к чаю или как быстрый перекус — тесто делается буквально за несколько минут.

Главный секрет — большое количество свежей зелени. Зелёный лук, укроп и петрушка делают лепёшки по-настоящему весенними и ароматными, а кусочки помидора и сладкого перца добавляют сочность. Растительное молоко в тесте придаёт мягкость и делает вкус более нежным.

Ингредиенты: мука 2 стакана, растительное молоко (любое: овсяное, соевое или миндальное) 1,5 стакана, растительное масло 3 ст. л., соль 1 ч. л., разрыхлитель 1 ч. л. (по желанию), помидор 1 шт., болгарский перец 1 шт., зелёный лук 1 пучок, укроп 1 пучок, петрушка 1 пучок.

Приготовление: помидор и болгарский перец нарезают очень мелкими кубиками. Зелёный лук, укроп и петрушку мелко рубят. В миске смешивают муку, соль и разрыхлитель. Затем вливают растительное молоко и растительное масло и перемешивают до гладкого теста без комочков — по консистенции оно должно напоминать густую сметану. В тесто добавляют нарезанные овощи и всю зелень, хорошо перемешивают. Сковороду разогревают, слегка смазывают маслом и выкладывают тесто ложкой, формируя небольшие лепёшки. Жарят на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.