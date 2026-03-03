Пшенные сырники: готовлю их в Великий пост и не только — без молочных продуктов

Пшенные сырники: готовлю их в Великий пост и не только — без молочных продуктов

Постные пшенные сырники — это удивительное блюдо, которое своим видом напоминает классические творожные биточки, но делаются без грамма молочных продуктов. Готовлю их в Великий пост и не только.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан пшена, 2 стакана воды, 1 спелый банан, 3-4 ст. л. изюма, 2-3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара (по желанию), щепотка соли, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: пшено тщательно промойте в нескольких водах до прозрачности. Залейте водой, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне до полного впитывания жидкости и загустения (около 20–25 минут). Готовую кашу немного остудите. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Банан разомните вилкой в пюре. В миске смешайте пшенную кашу, банановое пюре, изюм, сахар, ванилин и муку. Тщательно вымесите «тесто» до однородности. Оно должно быть пластичным и не слишком липким. Влажными руками сформируйте небольшие сырники-биточки, обваляйте их в муке или манке. Обжарьте сырники на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с медом или вареньем.

Ранее стало известно, как приготовить постные блины: смешиваем воду, муку и жарим.