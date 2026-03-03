Зимняя Олимпиада — 2026
На завтрак в пост спасают тыквенные драники с куркумой и чесноком: пышные, мягкие, с золотистой корочкой

Подписывайтесь на нас в MAX

Беру тыкву, лук и куркуму — и готовлю солнечные драники прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина в пост. Его необычность в том, что без яиц и молока драники получаются пышными, мягкими, с золотистой хрустящей корочкой благодаря куркуме, а чеснок добавляет пикантную нотку. Получается обалденная вкуснятина: румяные, ароматные драники с нежной тыквенной серединкой, которые буквально тают во рту. Они такие вкусные, что даже те, кто не постится, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 300 г тыквы, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 3–4 ст. л. муки, ½ ч. л. куркумы, соль, перец, растительное масло для жарки. Тыкву и лук натрите на мелкой тёрке, чеснок измельчите. Добавьте муку, куркуму, соль, перец, тщательно перемешайте. Дайте постоять 5–10 минут. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
рецепты
тыква
завтраки
оладьи
Мария Левицкая
М. Левицкая
