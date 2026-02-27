Пачка творога и любое варенье — шоколадная творожная косичка к чаю. Пеку вместо надоевших сырников и пирогов

Когда дома есть творог и баночка варенья, можно за час приготовить ароматную выпечку к чаю. Творожная косичка получается мягкой, нежной и с аппетитной румяной корочкой. В разрезе — красивые слои теста и сладкая начинка, которая пропитывает каждую «прядь».

Тесто выходит пластичным и мягким благодаря яйцам и растительному маслу, а после выпечки остается воздушным и слегка рассыпчатым. Начинку можно менять по настроению — подойдет любое густое варенье

Ингредиенты:

Творог — 300 г

Сахар — 130 г

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — 70 мл

Какао-порошок — 2 ст. л.

Мука — 320–350 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Варенье густое — по вкусу

Яичный желток — для смазывания

Приготовление:

Творог соедините с сахаром и яйцами, перемешайте до однородности. Влейте масло. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и какао, затем постепенно введите сухую смесь в творожную массу. Замесите мягкое, не липкое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 5–7 мм. Равномерно распределите густое варенье, не доходя до краев. Сверните плотным рулетом. Разрежьте рулет вдоль на две части, не дорезая до конца, и переплетите их между собой, чтобы получилась косичка с открытыми слоями и видимым джемом. Переложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 180 °C около 35 минут до румяной корочки.

