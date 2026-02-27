Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:05

Пачка творога и любое варенье — шоколадная творожная косичка к чаю. Пеку вместо надоевших сырников и пирогов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда дома есть творог и баночка варенья, можно за час приготовить ароматную выпечку к чаю. Творожная косичка получается мягкой, нежной и с аппетитной румяной корочкой. В разрезе — красивые слои теста и сладкая начинка, которая пропитывает каждую «прядь».

Тесто выходит пластичным и мягким благодаря яйцам и растительному маслу, а после выпечки остается воздушным и слегка рассыпчатым. Начинку можно менять по настроению — подойдет любое густое варенье

Ингредиенты:

  • Творог — 300 г
  • Сахар — 130 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — 70 мл
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Мука — 320–350 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Варенье густое — по вкусу
  • Яичный желток — для смазывания

Приготовление:

Творог соедините с сахаром и яйцами, перемешайте до однородности. Влейте масло. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и какао, затем постепенно введите сухую смесь в творожную массу. Замесите мягкое, не липкое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 5–7 мм. Равномерно распределите густое варенье, не доходя до краев. Сверните плотным рулетом. Разрежьте рулет вдоль на две части, не дорезая до конца, и переплетите их между собой, чтобы получилась косичка с открытыми слоями и видимым джемом. Переложите на противень, смажьте желтком и выпекайте при 180 °C около 35 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом мармелада. Апельсины и желатин — натуральный, вкусный и простой.

Проверено редакцией
Читайте также
Поселите необычную красавицу в палисаднике: многолетник без хлопот украсит сад на годы
Общество
Поселите необычную красавицу в палисаднике: многолетник без хлопот украсит сад на годы
Проще не придумаешь! Творожные «Бантики» с орешками — нежнее пуха и без грамма дрожжей
Общество
Проще не придумаешь! Творожные «Бантики» с орешками — нежнее пуха и без грамма дрожжей
На завтрак в пост готовлю ароматные яблочные оладьи на минералке — пышные, румяные, без яиц
Общество
На завтрак в пост готовлю ароматные яблочные оладьи на минералке — пышные, румяные, без яиц
Творожные горячие бутерброды на завтрак: рецепт для вафельницы — это круче сырников в 100 раз
Общество
Творожные горячие бутерброды на завтрак: рецепт для вафельницы — это круче сырников в 100 раз
Съела первый «Солнечный круассан» из творога, пока второй еще пекся — пришлось делать двойную порцию
Общество
Съела первый «Солнечный круассан» из творога, пока второй еще пекся — пришлось делать двойную порцию
творог
выпечка
пироги
сырники
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.