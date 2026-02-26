Забудьте про магазинные соусы. Этот гарлик дип божественен. Нежный, ароматный, с пикантной ноткой. Берите рецепт!

Гарлик дип — это не просто соус, а настоящее наслаждение текстурой. Густой, кремообразный, с мелкими вкраплениями запеченного чеснока и свежей петрушки. Он идеально ложится на ложку, не течет, а нежно обволакивает. Макать в него хрустящий багет, овощные палочки или кусочки мяса — сплошное удовольствие. Хочется зачерпывать снова и снова.

У двух головок чеснока срезаю верхушки, чтобы обнажить зубчики. Одну луковицу шалота очищаю и разрезаю пополам. Выкладываю чеснок и лук на лист фольги, поливаю оливковым маслом, посыпаю веточками тимьяна, солью и перцем. Заворачиваю фольгу в герметичный конверт и запекаю в разогретой до 190°C духовке 35 минут, пока чеснок не станет мягким и ароматным. Запеченный чеснок и лук слегка остужаю, затем выдавливаю мягкие зубчики из шелухи в миску и разминаю вилкой вместе с луком до пастообразного состояния. Добавляю 50 г греческого йогурта, 25 г майонеза, 100 г творожного сыра, 20 г мелко тертого пармезана, горсть измельченной петрушки, цедру и сок половины лимона, щепотку хлопьев чили, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваю до однородной, кремообразной консистенции. Багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подсушиваю в духовке 5 минут при 180°C. Подаю теплый багет с охлажденным соусом.

