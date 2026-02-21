Балкарские гренки с сыром и паприкой: нежные внутри, румяные снаружи — съедаются ещё на сковороде

Эти балкарские гренки с сыром и паприкой — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за 5 минут, а съедается ещё на сковороде. Их необычность в том, что нежная, тягучая сырная начинка с ароматной паприкой и зеленью прячется под хрустящей румяной корочкой, создавая идеальный контраст текстур. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие внутри и аппетитно хрустящие снаружи ломтики с насыщенным сливочным вкусом и лёгкой сладковатой ноткой паприки. Аромат стоит такой, что домашние сбегаются на кухню, не дожидаясь, пока гренки остынут. Это идеальный завтрак, перекус или дополнение к супу, который исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона, 200 г балкарского или адыгейского сыра (можно заменить сулугуни), 1 ч. ложка сладкой паприки, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), 1 зубчик чеснока и сливочное масло для жарки. Сыр разомните вилкой или натрите на тёрке, смешайте с мелко рубленой зеленью, паприкой и измельчённым чесноком. Хлеб обжарьте на сковороде со сливочным маслом с одной стороны до золотистой корочки. Переверните ломтики, на поджаренную сторону выложите сырную массу, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 2–3 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

