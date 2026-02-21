«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире

В когорту величайших режиссеров мира входил народный артист СССР Всеволод Пудовкин, заявил режиссер Эмир Кустурица на торжественной церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, талант советского деятеля искусств восхищал даже американского режиссера Стэнли Кубрика.

Его называли советским пропагандистом, но они не сказали, что он был один из самых лучших режиссеров в мире. <…> Если вы патриоты, то это не значит, что вы пропагандисты. Нужно быть патриотом и документалистом, — заявил Кустурица.

Пудовкин родился в 1893 году в Пензе, прошел Первую мировую войну, три года провел в плену и после возвращения в Россию начал путь в кино. В 1920-х он учился у профессора ВГИКа Льва Кулешова. Его главными работами считаются «Мать», «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана», которые принесли ему международное признание. Позже он снял исторические картины «Минин и Пожарский», «Суворов», «Адмирал Нахимов» и «Жуковский», а также занимался теорией кино и преподаванием. Пудовкин также был лауреатом трех Сталинских премий.

Ранее Кустурица заявил, что ключевым элементом документального кино остается предельная честность. Он добавил, что хотел бы видеть на экране судьбу и страдания человека. По словам режиссера, сейчас у российских документалистов есть огромное количество поводов и «очень много хороших тем», ради которых следует взять в руки камеры.