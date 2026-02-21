«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы

Ключевым элементом документального кино является предельная честность, заявил на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» сербский режиссер Эмир Кустурица. Он добавил, что хотел бы видеть в таких кинолентах и страдания тоже, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам легендарного режиссера, сейчас у российских документалистов есть огромное количество поводов и «очень много хороших тем», ради которых следует взять в руки камеры.

Если эта тема «война», то я хочу видеть судьбу. Я хочу видеть человека, я хочу видеть страдания, я хочу видеть, какая его родина и почему он там, где находится, — высказался Кустурица.

«RT.Док: Время наших героев» — это международный выездной зрительский фестиваль, программа которого объединяет ленты о защитниках Отечества, военкорах, волонтерах и врачах. В этом году в Национальном центре «Россия» представлены 38 фильмов от авторов более чем из 15 стран. Главная задача мероприятия — создать пространство для честного диалога и показать истории героев-патриотов.

На церемонии открытия также выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что представленные на «RT.Док: Время наших героев» фильмы способны открыть глаза жителям стран НАТО на то, что на самом деле происходит в зоне СВО и на Украине.