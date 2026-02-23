Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:10

Кустурица снимет фильм о православном пути России

Эмир Кустурица Эмир Кустурица Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Эмир Кустурица заявил ТАСС, что планирует снять новую киноленту, посвященную духовному становлению России и ее православному пути. Планами с журналистами сербский режиссер поделился после встреч с патриархом Кириллом. Кустурица отметил, что общение с предстоятелем РПЦ всегда вдохновляет его на обсуждение тем, имеющих ключевое значение для всех православных соотечественников.

Он подчеркнул, что проект находится на стадии формирования идеи, но уже определен его основной вектор.

Сейчас есть идея о том, чтобы поговорить о том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло, — пояснил он.

До этого режиссер пожаловался, что сербам почти негде смотреть документальные фильмы, выпущенные в России, поскольку в стране практически нет российских телеканалов. Выступая на открытии IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев» он заявил, что положительно относится к документалистике.

Кустурица также заявил, что основой таких фильмов остается предельная честность. Он добавил, что хотел бы видеть на экране судьбу и даже страдания человека.

Эмир Кустурица
православие
фильмы
Патриарх Кирилл
