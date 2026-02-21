Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии Кустурица сообщил, что сербам почти негде смотреть российскую документалистику

Сербам почти негде смотреть документальные фильмы, выпущенные в России, поскольку в Сербии практически нет российских телеканалов, заявил NEWS.ru режиссер Эмир Кустурица на торжественной церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Сам он подтвердил, что положительно относится к отечественной документалистике.

В Сербии нет много каналов, телевидения, на котором они (местное население. — NEWS.ru) могут видеть документальные фильмы, которые сделаны здесь (в России. — NEWS.ru). Там есть Russia Today, и там, возможно, видят, — рассказал режиссер.

Ранее Кустурица заявил, что основой документалистики остается предельная честность. Он добавил, что хотел бы видеть на экране судьбу и даже страдания человека. По словам режиссера, сейчас у российских документалистов есть огромное количество поводов и «очень много хороших тем», ради которых следует взять в руки камеры.

До этого участник СВО Илья Казаков выразил мнение, что продвижение фильмов по комиксам типа Marvel может лишить страну будущего. По его словам, молодые люди должны знать героев спецоперации и Великой Отечественной войны, а не восхищаться персонажами франшизы.