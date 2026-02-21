Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 21:36

Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии

Кустурица сообщил, что сербам почти негде смотреть российскую документалистику

Эмир Кустурица Эмир Кустурица Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сербам почти негде смотреть документальные фильмы, выпущенные в России, поскольку в Сербии практически нет российских телеканалов, заявил NEWS.ru режиссер Эмир Кустурица на торжественной церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». Сам он подтвердил, что положительно относится к отечественной документалистике.

В Сербии нет много каналов, телевидения, на котором они (местное население. — NEWS.ru) могут видеть документальные фильмы, которые сделаны здесь (в России. — NEWS.ru). Там есть Russia Today, и там, возможно, видят, — рассказал режиссер.

Ранее Кустурица заявил, что основой документалистики остается предельная честность. Он добавил, что хотел бы видеть на экране судьбу и даже страдания человека. По словам режиссера, сейчас у российских документалистов есть огромное количество поводов и «очень много хороших тем», ради которых следует взять в руки камеры.

До этого участник СВО Илья Казаков выразил мнение, что продвижение фильмов по комиксам типа Marvel может лишить страну будущего. По его словам, молодые люди должны знать героев спецоперации и Великой Отечественной войны, а не восхищаться персонажами франшизы.

режиссеры
телеканалы
Эмир Кустурица
телепередачи
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек
В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы
«Эй, вперед, кусать»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому
Одессит охладил пыл сотрудников ТЦК при помощи «спасительной пены»
Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами
США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года
Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026
США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану
На Западе предупредили о крупной передислокации военных США
«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю
Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026
Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.